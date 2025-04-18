Şahinbey'den Turizm Haftası Mesajı: Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız - Son Dakika
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Şahinbey'den Turizm Haftası Mesajı: Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız

Şahinbey\'den Turizm Haftası Mesajı: Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, turizmin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, Gaziantep'in kültürel değerlerinin tanıtılması için yürütülen restorasyon çalışmalarını anlattı.

18.04.2025 16:12  Güncelleme: 16:14
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Ekonomimizin bacasız sanayisi durumundaki turizm sektörü sayesinde ülkemizin dolayısıyla da ilimizin dünyaya tanıtımında çok önemli mesafeler alınmış ve alınmaya devam etmektedir" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ülkenin kalkınmasında önemli bir yer tutan, insanların sosyal ve kültürel hayatını etkileyen turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "İlimizin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması her bireyin görevi olduğu gibi yerel yönetimlerin de görevi olmalıdır. Belediye olarak toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç ve dış turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kültürel mirasımıza sahip çıkarak her türlü çalışmaya destek veriyoruz. Gaziantep'in tarihini ve kültürel dokusunu gün yüzüne çıkarmak için büyük önem teşkil eden ve Gaziantep'in simgesi olduğu gibi büyük kısmı Şahinbey ilçe sınırları içerisinde yer alan, yok olmaya yüz tutmuş tarihi Antep evlerini turizme kazandırmak için sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çerçeve de Şıh Meydanı, Mecidiye Han, Pişirici Kasteli Gümrük Hanı, Bostancı Mektebi ve Savaş Müzesi gibi tarihi alanları restore ederek şehrimizin turizmine katkıda bulunduk. Bunların yanı sıra 12 bin 121 kilometrelik sokak sağlıklaştırma çalışması yaparak Gaziantep tarihini günümüze taşıdık" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey'den Turizm Haftası Mesajı: Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız - Son Dakika

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