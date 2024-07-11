Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye'de Çini ve Rika Yazımı Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye'de Çini ve Rika Yazımı Eğitimi Veriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye\'de Çini ve Rika Yazımı Eğitimi Veriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Genç Atölye'de öğrencilere çini ve rika yazımı öğretiliyor. Atölyede ortaya çıkan el emeği eserler büyük beğeni topluyor.

11.07.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genç Atölye'de öğrencilere çini ve rika yazımını öğretiyor. Çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfettiği derste el emeği, göz nuru eserler ortaya çıktı. 6'ncısı düzenlenen atölye bu yıl da sanat, kültür ve bilgi ışığında geçiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Genç Atölye' eğitimler bilgiyle, sanatla ve eğlenceyle geçiyor. 15 ve 21 yaş aralığındaki gençlerin güçlü bir arkadaşlık bağı kurduğu ve yaz boyunca keyifli vakit geçirdiği atölyelerde yetenekler ön plana çıkıyor. Geziden, konferansa ve söyleşiye, geleneksel sanatlardan tarihe ve sinemaya kadar birçok buluşmaya sahne olan Genç Atölye'nin son dersi çini seramik ve rika yazımı denemeleriyle geçti.

Büyükşehir Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nin misafir ettiği atölye öğrencileri çini sanatını canlandırdı, rika yazımı konusunda eğitimler aldı. Sanatın, kültürel değerlerin can bulduğu deste birçok öğrenci yeni yeteneklerini fark etti. Henüz ilk denemelerde ortaya çıkarılan eserler ise görenleri hayran bıraktı. Atölye farklı ortamlarda, farklı deneyimlerle devam edecek. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Geçmişten günümüze kadar neredeyse hiç bozulmadan ve daima gelişerek gelen geleneksel sanatlarımızı sürdürmek adına gençlerimize çini seramik ve rika yazım eğitimlerinde buluşturuyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü aşılıyoruz. Genç Atölye eğitimlerimizle gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye'de Çini ve Rika Yazımı Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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