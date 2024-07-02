Sakarya Büyükşehir Belediyesi Minikleri Gezdirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Minikleri Gezdirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Minikleri Gezdirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Nehrin Çocukları Risklere Karşı' projesi kapsamında 6 Şubat Depremi'ni Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşayan miniklere Sakarya'nın güzelliklerini tanıttı.

02.07.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 'Nehrin Çocukları Risklere Karşı' projesi çerçevesinde 6 Şubat Depremi'ni Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşayan miniklere Sakarya'nın eşsiz güzelliklerini gezdirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerinin son misafirleri 6 Şubat Depremi'ni Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşayan minik öğrenciler oldu. 'Nehrin Çocukları Risklere Karşı Projesi' çerçevesinde büyükşehrin ağırladığı minikler yeşilin, mavinin ve doğal kaynaklarının cennet noktası olan Sakarya'yı tanıdı. Karadeniz'in mavi incisi Karasu'yu, longozu, gölü ve birbirinden güzel doğal güzellikleri gezerek şehri tanıyan minikler, Sakarya'yı çok sevdi. Melen Botanik Vadisi'nde lavanta tarlasını gezen çocuklar sonrasında Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük su basan ormanı olan Acarlar Longozu'nu keşfetti. Gezi boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler, Karasu Yeni Mahallesi'nde şehre ismini veren Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü anlara şahitlik etti. Unutulmaz hatıra, kumsalda yapılan eğlenceli bir oyunla son bulurken kalabalık grup günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Adana, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Minikleri Gezdirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
16:32 Alman Deutsche Bank’tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 20:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Minikleri Gezdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement