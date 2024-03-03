Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'özel çocukları' Dünya Ressamlar Günü'nü unutamayacakları bir etkinlikle kutladı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'özel çocukları' Dünya Ressamlar Günü'nü unutamayacakları bir etkinlikle kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nin \'özel çocukları\' Dünya Ressamlar Günü\'nü unutamayacakları bir etkinlikle kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Gelişim Merkezi'nde özel çocuklar, Dünya Ressamlar Günü'nde damlatma tekniğiyle renkli bir eser oluşturdu.

03.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:37
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'özel çocukları' Dünya Ressamlar Günü'nü unutamayacakları bir etkinlik eşliğinde kutlayarak 'damlatma' tekniğiyle ortaya rengarenk bir eser çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) birbirinden keyifli ve güzel programlar, projeler ve eğitimler gerçekleştiriliyor. SGM'de özellikle özel çocukların eğitimi, toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi için büyük bir hassasiyetle çalışılıyor. Engelli öğrenciler, bu kurslarda hem psikolojik setleri aşıyor hem de kendini yeniden keşfediyor. Her gün yeni bir etkinlikte buluşan, rengarenk organizasyonlarla eğlenerek öğrenen 'özel çocuklar' Dünya Ressamlar Günü'nde de unutulmaz bir gün geçirdi. Kursta bir araya gelen, her biri özel bir yetenek olan çocuklar, 20. Yüzyılın en önemli sanatçılarından olan Jackson Pollock'un eserlerinden ilham alarak renkleri kumaşın üzerine işledi. Damlatma tekniğiyle kendi hayal dünyalarındaki eseri kumaşa döken özel çocuklar, günün sonunda rengarenk manzaralar ortaya çıkardı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'özel çocukları' Dünya Ressamlar Günü'nü unutamayacakları bir etkinlikle kutladı - Son Dakika

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