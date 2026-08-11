Ekranlara mola verip "Dijital Detoks" yaptılar
Sakarya'da teknolojinin bilinçli kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dijital Detoks etkinliğinde, katılımcılar gün boyunca teknolojik cihazlardan uzak kaldı. Uzmanlar tarafından dijital bağımlılıkla mücadele, sağlıklı beslenme ve teknolojinin dengeli kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Sakarya'da teknolojinin bilinçli kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Dijital Detoks" etkinliği, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda gerçekleştirildi.
Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen programda dijital bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konuları ele alındı. Etkinlik kapsamında alanda yer alan uzmanlar tarafından katılımcılara sağlıklı beslenme alışkanlıkları, ağız ve diş sağlığı ile teknolojinin dengeli kullanımına yönelik bilgilendirme seminerleri verildi. Katılımcılar, gün boyunca teknolojik cihazlardan uzak kalarak düzenlenen faaliyetlere katıldı.
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