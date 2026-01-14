Gözlerini bağlayıp su doldurdular: Öğrencilere 'Beyaz Baston' farkındalığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Karapürçek ve Adapazarı'ndaki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Uygulamalı oyunlarla görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar öğrencilere anlatıldı.

Karapürçek Atatürk İlkokulu ile Adapazarı Çökekler İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programda öğrenciler; "göz bandı ile yön bulma", "dokun-hisset-tahmin et", "ses ile yön bulma" ve "göz bandı ile su doldurma" gibi çeşitli oyunlara katıldı. Etkinliklerle, öğrencilerin görme engelli bireylerin günlük yaşam deneyimlerini anlamaları ve toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Hafta kapsamında ekipler, görme engelli bireyleri ve ailelerini de evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerin talep ve beklentileri dinlenerek görüş alışverişinde bulunuldu. - SAKARYA