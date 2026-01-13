SGM'de aile içi iletişimde güçlü bağlar ele alındı - Son Dakika
SGM'de aile içi iletişimde güçlü bağlar ele alındı

SGM\'de aile içi iletişimde güçlü bağlar ele alındı
13.01.2026 15:25  Güncelleme: 15:27
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ve ailelerine yönelik düzenlediği 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' semineri ile aile içi iletişimin geliştirilmesi konularını ele aldı. Prof. Dr. Yurdanur Dikmen’in sunumu ile gerçekleştirilen seminerde, sağlıklı iletişim yöntemleri ve empati kurmanın önemi vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ve ailelerine yönelik destekleyici çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Adapazarı SGM'de düzenlenen "Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim" seminerinde, aile içi iletişimin güçlendirilmesine dair önemli başlıklar ele alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini bilinçlendirmek gayesiyle yürüttüğü sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Engelsiz Hayat Atölyesi çatısı altında Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) "Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim" semineri düzenlendi. Engelli bireylerin ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminer, Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in sunumuyla gerçekleştirildi. Programda aile içi iletişimin önemi, sağlıklı iletişim yöntemleri, empati kurma becerisi, sınır koymanın gerekliliği ve duyguların doğru ifade edilmesi gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı. Prof. Dr. Dikmen, engelli bireylerle kurulan sağlıklı iletişimin, aile içindeki ilişkileri güçlendirdiğine ve günlük yaşamı olumlu yönde etkilediğine dikkat çekti. Seminerde erişilebilirliğe de özel önem verildi. Katılımcı işitme engelli bir baba için işaret dili tercümanı hazır bulunurken anlatılanlar eş zamanlı olarak tercüme edilerek seminere aktif katılım sağlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel

Son Dakika Yerel SGM'de aile içi iletişimde güçlü bağlar ele alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: SGM'de aile içi iletişimde güçlü bağlar ele alındı - Son Dakika
