Sakarya\'da raylı sistem hattı uzatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir ulusal yayında yaptığı açıklamada yapımı için çalışmalara başlanan "Kampüs-Çarşı" raylı sistem hattının güzergahının Yeni Atatürk Stadı'na kadar uzatıldığını açıklayarak, "Bakanımız sağ olsun onay verdi, bu hat 11 istasyon değil 15 istasyon olarak hizmete başlayacak. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryalılar için çok önemli bir müjdeyi ulusal yayında paylaştı. Gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalında yaptığı programın konuğu olan Yüce, Sakarya'yı dünya sahnesine taşımak için 4 buçuk yılda hayata geçirilen projeleri anlatırken önemli bilgiler verdi. Metan'ın yayında Milli Elektrikli Tren maketini gösterip "Raylı sistem Sakarya için ne ifade ediyor?" sorusu üzerine bu konuda yürütülen çalışmalardan bahseden Başkan Yüce, bu şehrin vagonun memleketi olduğuna vurgu yaparak raylı sistemi kazandırmak için 3 yıl boyunca devam eden diplomasi mücadelesini anlattı. Ulaşım Master Planı'nda Sakarya'nın "raylı sistem yapımına uygundur" ibaresi alması için büyük çaba göstererek daha sonra 4 ayrı güzergah için proje hazırladıklarını kaydeden Yüce, bu çalışmanın şehrin ulaşımı için bir milat olduğunu ifade etti.

Yapımı için çalışmaların başladığı 9 kilometrelik Kampüs-Çarşı Hattı'nın güzergahının uzatıldığı müjdesini veren Yüce, raylı sistemin üniversite ile Yeni Sakarya Atatürk Stadı arasında yolcu taşıması için bakanlıktan onay aldıklarını söyledi. Başkan Yüce, "Elektrikli trende merkez Sakarya'dır, burası vagonun memleketidir. Üniversiteyle merkez arasında bir hat hayata geçireceğiz. Dün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdik. 11 istasyonu olan Kampüs-Çarşı hattımızın Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'na kadar uzatmayı bakanlıktan onaylattık. Şimdi 15 istasyonu olacak ve 9 kilometreden 13 kilometreye kadar uzadı hat. Bakanlığımız sağ olsun bunu kabul etmiş oldu. Bize çok büyük katkıları var bakanımızın" dedi.

Raylı sistemde engelleri aşmak için 3 yıl boyunca çaba gösterdiklerini belirten Yüce, "Biz raylı sistemi Sakarya'ya kavuşturmak için bir yola çıktık ama engeller vardı. Ulaştırma Master Planı'nda Sakarya için 'raylı sistem yapılamaz' şerhi vardı. Biz bunu kaldırmak için 3 yıl çalıştık. Biz bunu başardık, yapılabilir denilerek onayımızı aldık. Projelerimizi hazırladık, 4 güzergah belirledik. Cumhurbaşkanımıza sunuldu ve onay aldı. Bir protokolle işlem başladı. Ali İhsan Yavuz genel başkan yardımcılarımızın katkıları var, partimizin diğer kıymetli vekillerinin katkıları, MHP paydaşımızın katkısı var. Bu büyük bir projedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce'nin açıklamalarına göre yapım süreci fizibilite çalışmalarıyla başlayan Kampüs-Çarşı hattı Kampüs-Yeni Sakarya Stadı olarak revize edildi; mesafesi 9 kilometreden 11 kilometreye, istasyon sayısı ise 11'den 15'e çıkarıldı. - SAKARYA