 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da raylı sistem hattı uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da raylı sistem hattı uzatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ulusal yayında yaptığı açıklamada, yapımı için çalışmalara başlanan Kampüs-Çarşı raylı sistem hattının güzergahının Yeni Atatürk Stadı'na kadar uzatıldığını duyurdu. Bu sayede hat 15 istasyonlu ve 13 kilometre uzunluğunda hizmet verecek.

Sakarya\'da raylı sistem hattı uzatıldı
27.12.2023 - 12:13,
Abone Ol

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir ulusal yayında yaptığı açıklamada yapımı için çalışmalara başlanan "Kampüs-Çarşı" raylı sistem hattının güzergahının Yeni Atatürk Stadı'na kadar uzatıldığını açıklayarak, "Bakanımız sağ olsun onay verdi, bu hat 11 istasyon değil 15 istasyon olarak hizmete başlayacak. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryalılar için çok önemli bir müjdeyi ulusal yayında paylaştı. Gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalında yaptığı programın konuğu olan Yüce, Sakarya'yı dünya sahnesine taşımak için 4 buçuk yılda hayata geçirilen projeleri anlatırken önemli bilgiler verdi. Metan'ın yayında Milli Elektrikli Tren maketini gösterip "Raylı sistem Sakarya için ne ifade ediyor?" sorusu üzerine bu konuda yürütülen çalışmalardan bahseden Başkan Yüce, bu şehrin vagonun memleketi olduğuna vurgu yaparak raylı sistemi kazandırmak için 3 yıl boyunca devam eden diplomasi mücadelesini anlattı. Ulaşım Master Planı'nda Sakarya'nın "raylı sistem yapımına uygundur" ibaresi alması için büyük çaba göstererek daha sonra 4 ayrı güzergah için proje hazırladıklarını kaydeden Yüce, bu çalışmanın şehrin ulaşımı için bir milat olduğunu ifade etti.

Yapımı için çalışmaların başladığı 9 kilometrelik Kampüs-Çarşı Hattı'nın güzergahının uzatıldığı müjdesini veren Yüce, raylı sistemin üniversite ile Yeni Sakarya Atatürk Stadı arasında yolcu taşıması için bakanlıktan onay aldıklarını söyledi. Başkan Yüce, "Elektrikli trende merkez Sakarya'dır, burası vagonun memleketidir. Üniversiteyle merkez arasında bir hat hayata geçireceğiz. Dün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdik. 11 istasyonu olan Kampüs-Çarşı hattımızın Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'na kadar uzatmayı bakanlıktan onaylattık. Şimdi 15 istasyonu olacak ve 9 kilometreden 13 kilometreye kadar uzadı hat. Bakanlığımız sağ olsun bunu kabul etmiş oldu. Bize çok büyük katkıları var bakanımızın" dedi.

Raylı sistemde engelleri aşmak için 3 yıl boyunca çaba gösterdiklerini belirten Yüce, "Biz raylı sistemi Sakarya'ya kavuşturmak için bir yola çıktık ama engeller vardı. Ulaştırma Master Planı'nda Sakarya için 'raylı sistem yapılamaz' şerhi vardı. Biz bunu kaldırmak için 3 yıl çalıştık. Biz bunu başardık, yapılabilir denilerek onayımızı aldık. Projelerimizi hazırladık, 4 güzergah belirledik. Cumhurbaşkanımıza sunuldu ve onay aldı. Bir protokolle işlem başladı. Ali İhsan Yavuz genel başkan yardımcılarımızın katkıları var, partimizin diğer kıymetli vekillerinin katkıları, MHP paydaşımızın katkısı var. Bu büyük bir projedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce'nin açıklamalarına göre yapım süreci fizibilite çalışmalarıyla başlayan Kampüs-Çarşı hattı Kampüs-Yeni Sakarya Stadı olarak revize edildi; mesafesi 9 kilometreden 11 kilometreye, istasyon sayısı ise 11'den 15'e çıkarıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Ulaşım, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da raylı sistem hattı uzatıldı - Son Dakika


13:40
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11
Petrol hırsızlığı Nijerya'da felakete neden oldu! 20 kişi yaşamını yitirdi Petrol hırsızlığı Nijerya'da felakete neden oldu! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı

Son Dakika
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da raylı sistem hattı uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement