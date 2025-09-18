Sakarya'da Yangın Vakalarında Artış: 2025'te 2 Bini Aştı - Son Dakika
Sakarya'da Yangın Vakalarında Artış: 2025'te 2 Bini Aştı

18.09.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin raporuna göre, 2025 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında yangın vakaları 2 bin 372'ye ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %32'lik bir artış gösterdi. Yangınların temel sebepleri olarak ihmal ve iklim değişikliği vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı son 3 aylık raporunda acı bir gerçeği gözler önüne serdi. Raporda 2024 yılının aynı döneminde bin 787 olan yangın vakası yaşanırken, bu yıl tam 2 bin 372 vaka olduğu açıklandı. Özellikle orman, iş yeri, bina yangınlarında bu artışın sebebinin öncelikle ihmal ve sonrasında ise iklim değişikliği olduğu ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, oldukça dikkat çekici bir bilanço raporunu kamuoyu ile paylaştı. Yayınlanan bilançoda haziran, temmuz, ağustos ayı faaliyet raporuna yer verildi. Buna göre 2024 yılında toplamda bin 787 yangın vakasının kayda alındığı ifade edilirken, bu rakamın 2025 yılının aynı döneminde 2 bin 372'e yükseldiği görüldü. Uzmanların konuyla ilgili yaptığı araştırmalar bir yıllık süre içinde yaşanan bu artışın öncelikle insanların ihmalinden kaynaklandığını ve diğer bir faktörün ise etkisini artıran iklim değişikliği dinamikleri olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Bilançoya göre 2025 yılında 128 bina, 86 iş yeri, 95 araç, 41 orman yangını yaşanırken, 2024 yılında ise 103 bina, 69 iş yeri, 84 araç, 39 orman yangını kayda alındı. Sakarya'nın güçlü itfaiye kadrosu, şehrin dört bir yanında yangınlara neden olan ihmalleri, bunların nasıl önleneceğini ve afet anında yapılması gerekenleri her yıl binlerce vatandaşa anlatıyor. Büyükşehir okullarda, kurumlarda, STK'larda, fabrikalarda, üniversitelerde, belediye binalarında görevli her bir vatandaşa ateşe müdahale eğitimi, yangın anında tahliye tekniği uygulamalı gösteriyor. Ayrıca yeni açılan Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimlerle binlerce kişi deprem ile yangın simülasyonlarında bu anları adeta yaşayarak bilinç kazanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, "Başkanımız Yusuf Alemdar'ın başlattığı 'Bu şehir hepimizin' anlayışıyla, bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Bir sigara izmaritinin cennet memleketimize vereceği zararın boyutunu, her gün her mecrada anlatıyoruz. Bu yaz ayında ciğerlerimizin nasıl yandığını hep birlikte gördük. Doğal bir süreci yaşadığımız doğru, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Fakat müdahale ettiğimiz yangınlarda insan ihmaliyle gerçekleşen birçok yangını da yaşadık. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Yeşilin her tonuyla, doğasıyla cennet bu şehrin bir karış toprağı küle dönmesin istiyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, 3-sayfa, sakarya, Sağlık, Yerel, Son Dakika

