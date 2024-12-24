SAKE\'den Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'ne Ziyaret

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Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve muhtemel afetlerdeki desteklerini Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ndeki ziyaretinde anlattı.

Sakarya'da afet, kaza, yangın gibi olaylarda aktif rol oynayan SAKE, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette şehirde muhtemel afetlerde aktif rol alabilecek ekibin faaliyetleri ve iş birliği hususunda destekleri konuşuldu. Görüşme sırasında, afetlere hazırlık, müdahale ve koordinasyon süreçlerinde birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. Ayrıca derneğin çalışmaları ve misyonu hakkında Selamet'e bilgi verildi. Karşılıklı bilgi alışverişiyle zenginleşen görüşmede SAKE, toplumun güvenliği ve afetlere karşı dayanıklılığını artırma misyonuyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti. - SAKARYA