SAKE'den Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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SAKE'den Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

SAKE\'den Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'ne Ziyaret

Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi ve afetlere hazırlık, müdahale ve iş birliği konularında bilgi alışverişinde bulundu.

24.12.2024 18:17  Güncelleme: 18:18
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Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve muhtemel afetlerdeki desteklerini Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ndeki ziyaretinde anlattı.

Sakarya'da afet, kaza, yangın gibi olaylarda aktif rol oynayan SAKE, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette şehirde muhtemel afetlerde aktif rol alabilecek ekibin faaliyetleri ve iş birliği hususunda destekleri konuşuldu. Görüşme sırasında, afetlere hazırlık, müdahale ve koordinasyon süreçlerinde birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. Ayrıca derneğin çalışmaları ve misyonu hakkında Selamet'e bilgi verildi. Karşılıklı bilgi alışverişiyle zenginleşen görüşmede SAKE, toplumun güvenliği ve afetlere karşı dayanıklılığını artırma misyonuyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SAKE'den Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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