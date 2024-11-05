Saldırıya Kınama: Basın Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Saldırıya Kınama: Basın Özgürlüğü Vurgusu

Saldırıya Kınama: Basın Özgürlüğü Vurgusu

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti, İHA muhabirine yapılan saldırıyı kınadı ve hukuki işlem talep etti.

05.11.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Cihan Kizir'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Başkan Akbilek, Adıyaman'da, bir trafik kazasını görüntülemeye çalışan İHA Muhabiri Cihan Kizir yaralıya müdahaleye gelen sağlık çalışanlarının saldırısına uğraması kabul edilecek bir durumun olmadığını vurguladı.

Akbilek, "Sahada çalışan basın emekçileri, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapmaktadır. Bu arkadaşlarımızın görev yapmalarının engellenmesi, basın özgürlüğüne müdahaledir.

Meslektaşımıza saldıran sağlık çalışanı yaralıya müdahale etmesi gerekirken asli görevini bir tarafa bırakıp meslektaşımıza tehditler savurup üzerine yürümesi yumruk atmaya çalışması asla kabul edilemez.

Çok zor şartlar altında görev yapan meslektaşımın uğradığı çirkin saldırı olaya konu olan kişiler tarafından değil de sağlık çalışanları tarafından yapılması bizleri ayrıca üzmüştür.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden meslektaşımıza yapılan saldırının sorumluları hakkında işlem yapmalarını talep ediyoruz. Bu vesile ile saldırıyı tekrar kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Mehmet Cihan Akbilek, İhlas Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saldırıya Kınama: Basın Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:13 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 18:10:28. #1.11#
SON DAKİKA: Saldırıya Kınama: Basın Özgürlüğü Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.