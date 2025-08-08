Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası

Samsun\'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası
08.08.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'nin 1924'teki onurunu Samsun'da 101 yıl sonra TOBB Başkanı ile paylaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 11 Şubat 1924'te verilen "İstiklal Madalyası"nın 101 yıl sonra Samsun'a takdim edilmesi törenine katılan Samsun iş dünyasının temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, tarihi bir onurun ve Milli Mücadele'nin gururunun paylaşıldığı anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılan Samsun ili oda ve borsa başkanları, bu gururu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaştı. TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu öncülüğündeki heyette; Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Vezirköprü TSO Başkanı Abdülkadir Fişekçi, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Çarşamba TSO Başkanı Ayhan Sonkaya, Bafra TSO Başkanı Serdal Kocabaş, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol, Genel Sekreter Oğuzcan Türk ve TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Sercan Albayrak yer aldı.

Hisarcıklıoğlu: "Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum"

Ziyarette konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun'un Türk milletinin bağımsızlık yolculuğundaki öncü rolüne dikkat çekerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 11 Şubat 1924'te İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Samsun, 101 yıl sonra bu onurlu madalyaya kavuştu. Hayırlı olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Murzioğlu: "Bu gururu paylaşmak için buradayız"

Samsun heyeti adına konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "101 yıl sonra Samsun'a yeniden verilen İstiklal Madalyası'nın taşıdığı anlamı paylaşmak, bu gururu birlikte yaşamak için bugün buradayız. Bu vefa, yalnızca bir madalyanın teslimi değil; Samsun'un tarihi mücadelesine ve isimsiz kahramanlarına duyulan minnetin simgesidir. Samsun, sadece bir şehir değil; bir direnişin, bir başlangıcın ve bir milletin yeniden ayağa kalkışının adıdır. Bu tarihi gururu hep birlikte yaşamanın verdiği coşku ve sorumlulukla, Samsun'un Milli Mücadele'deki öncü rolünü ve girişimci ruhunu geleceğe taşımak için birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. 101 yılın ardından Samsun'umuza İstiklal Madalyası'nın kazandırılmasında büyük emeği olan başta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Samsun Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş ve Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı olmak üzere, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Türkiye, samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu

12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
15:41
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
15:37
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş
ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
15:33
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
15:33
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 12:59:36. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.