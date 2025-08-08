Samsun\'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 11 Şubat 1924'te verilen "İstiklal Madalyası"nın 101 yıl sonra Samsun'a takdim edilmesi törenine katılan Samsun iş dünyasının temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, tarihi bir onurun ve Milli Mücadele'nin gururunun paylaşıldığı anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılan Samsun ili oda ve borsa başkanları, bu gururu TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaştı. TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu öncülüğündeki heyette; Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Vezirköprü TSO Başkanı Abdülkadir Fişekçi, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Çarşamba TSO Başkanı Ayhan Sonkaya, Bafra TSO Başkanı Serdal Kocabaş, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol, Genel Sekreter Oğuzcan Türk ve TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Sercan Albayrak yer aldı.

Hisarcıklıoğlu: "Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum"

Ziyarette konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun'un Türk milletinin bağımsızlık yolculuğundaki öncü rolüne dikkat çekerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 11 Şubat 1924'te İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Samsun, 101 yıl sonra bu onurlu madalyaya kavuştu. Hayırlı olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Murzioğlu: "Bu gururu paylaşmak için buradayız"

Samsun heyeti adına konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "101 yıl sonra Samsun'a yeniden verilen İstiklal Madalyası'nın taşıdığı anlamı paylaşmak, bu gururu birlikte yaşamak için bugün buradayız. Bu vefa, yalnızca bir madalyanın teslimi değil; Samsun'un tarihi mücadelesine ve isimsiz kahramanlarına duyulan minnetin simgesidir. Samsun, sadece bir şehir değil; bir direnişin, bir başlangıcın ve bir milletin yeniden ayağa kalkışının adıdır. Bu tarihi gururu hep birlikte yaşamanın verdiği coşku ve sorumlulukla, Samsun'un Milli Mücadele'deki öncü rolünü ve girişimci ruhunu geleceğe taşımak için birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. 101 yılın ardından Samsun'umuza İstiklal Madalyası'nın kazandırılmasında büyük emeği olan başta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Samsun Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş ve Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı olmak üzere, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN