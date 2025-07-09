Samsun Alaçam\'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

Samsun Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı'nın başkanlığında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; orman ve örtü yangınlarına karşı alınabilecek önlemler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, genel tarım sayımı hakkında bilgilendirme, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları ve yol yapım süreçleri gibi önemli konular ele alındı.

Mahalle muhtarları, yerel sorunlar ve ihtiyaçlarla ilgili taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu. Talepler, ilgili kurum temsilcileriyle istişare edilerek çözüm yolları değerlendirildi.

Devlet ile vatandaş arasında köprü

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Fatih Kayabaşı, "Muhtarlarımız, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören en önemli temsilcilerimizdir. İlçemizin ihtiyaçlarını birlikte tespit ediyor, birlikte çözüm arıyoruz. Bu toplantılar, sahadaki sorunları birinci elden dinlemek adına büyük önem taşıyor" dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise açıklamasında, "Alaçam'ın her mahallesi bizim için kıymetli. Altyapıdan tarıma, çevre düzenlemesinden ulaşıma kadar birçok alanda muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün iletilen tüm talepleri titizlikle değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca ilçe kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. - SAMSUN