Atakum\'da \'Tatilde Anılar Biriktiriyoruz\' programı

Samsun Atakum Belediyesinin yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik düzenlediği, 'Tatilde Anılar Biriktiriyoruz' programı yoğun ilgi görüyor. İngilizce atölyesinden çini boyamaya ve farkındalık seminerlerine geniş içeriğiyle dikkat çeken program, tatil boyunca devam edecek.

Atakum Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlediği 'Tatilde Anılar Biriktiriyoruz' programıyla birbirinden eğitici ve eğlenceli aktiviteleri çocuklarla buluşturuyor. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde tatil süresince devam edecek olan etkinlikler serisi, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar

Geniş sanat ve kültür içeriğiyle dikkat çeken programın ilk haftasında İngilizce, çini, drama ve yüz boyama atölyeleri gerçekleştirildi. İngilizce atölyesine katılan öğrenciler, İngilizce öğretmenlerinden dilin inceliklerini öğrenirken eğlenceli aktivitelerle de pratik yaptılar. Konuşma becerilerini ve gramerlerini geliştirme fırsatı bulan öğrenciler, hem öğrendiler hem de eğlenceli anlar yaşadılar. Çini atölyesinde, ata mirası sanatla tanışan çocuklar tüm becerilerini sergilediler. Usta eğitmenlerin verdiği bilgileri dikkatle dinleyen miniklerin el emeği göz nuru çalışmaları, büyük beğeni topladı. Programın en ilgi çekici etkinliklerinden biri de 'Drama ve Yüz Boyama' atölyesi oldu. Çeşitli oyun ve aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, yüz boyama etkinliğinde rengarenk görüntüler oluşturdu. Tuval boyama etkinliğinde hayal güçleriyle birbirinden özel resimler çizen çocuklar, çalışmalarıyla eğitmenlerden tam not aldılar.

Öğrencilerden geri dönüşüme katkı

İkinci hafta programı İleri Dönüşüm Atölyesi ile başladı. Çevre konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen atölyede Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekibi öğrencilere sıfır atık konusunda önemli bilgiler verdi. Ekibi dikkatle dinleyen öğrenciler, ardından plastik şişe, kapak ve çeşitli atık malzemelerden rengarenk süs eşyası ve saksı hazırladılar. Doğaya atıldığında ciddi zararlara neden olan atık maddeler, minik ellerin dokunuşuyla sanat eserlerine dönüştü. Masal atölyesine katılan çocuklar, Türk ve dünya edebiyatının önde gelen masallarını sahnelediler. Minik tiyatrocular, yetenekleri ile merkezde sanat şöleni yaşattı.

Tatil programı devam ediyor

Tatil programı, 28 Ocak Çarşamba 7-12 yaş grubuna yönelik Resim Baskı Atölyesi 13.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilirken, 29 Ocak Perşembe günü Akran Zorbalığı Semineri 13.30'da, Film Gösterimi de 14.30'da çocuklarla buluşacak. 30 Ocak Cuma günü 12.00-13.30 saatleri arasında Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin gerçekleştirileceği program, 13.30-16.00 saatleri arasında düzenlenecek Çini Atölyesi ile sona erecek. - SAMSUN