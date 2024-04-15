Yerel

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette Samsun'un tüm paydaşlarıyla yürütebilecek çalışmalar görüşüldü.

31 Mart yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, ilk kurum ziyaretini Samsun Valiliği'ne yaptı. Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret eden Başkan Doğan, istişarelerde bulundu.

Samsun Valiliği'nden ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, " Karadeniz Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki en büyük kenti olan Samsunumuzun, sahip olduğu tüm avantajları ve sunduğu imkanlarının yanı sıra çok güçlü bir sanayi, eğitim, tarım, ticaret, spor, sağlık ve turizm altyapısının bulunduğunun değerlendirildiği ziyarette ilimizi her alanda çok daha iyi noktalara taşımak amacıyla Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere Samsun'umuzun tüm paydaşlarıyla birlikte yürütülebilecek çalışmalar görüşüldü. Sayın Valimiz ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Halit Doğan'ı tebrik ederek, başkanlık görevinin kendisi ve şehrimiz için hayırlı olması temennisinde bulundu" denildi. - SAMSUN