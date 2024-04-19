Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat\'a Mobil Mutfak Aracı Gönderdi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından depremin yaşandığı Tokat'a 'Mobil Mutfak Aracı' gönderildi. Sıcak yemek dağıtımına başlanırken, günde 5 bin kişiye yemek dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli olarak meydana gelen depremler sonrasında bölgeye Mobil Mutfak Aracı gönderildi. Bölgeye ulaşan ekipler, deprem bölgesindeki vatandaşlara ve görevlilere sıcak yemek dağıtımına başladı. Günlük yaklaşık 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacağı belirtildi.

18 Nisan'da Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli olarak meydana gelen 5,6 ve 4,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedelere destek olmak amacıyla harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesinin Mobil Mutfak Aracı ve görevli personel hızla afet bölgesine ulaştı. Bu sabah itibariyle araç vasıtası ile bölgedeki vatandaşlara, görevlilere kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımına başlandı. Günlük yaklaşık 5 bin kişiye deprem bölgesinde yemek dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Depremlerden etkilenen Tokat ve bölgedeki tüm vatandaşlara tekrara geçmiş olsun dileklerini ileten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Deprem haberi sonrasında hızla ekiplerimiz organize olup harekete geçtiler. Bölgedeki vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olacak sıcak yemek ihtiyacını karşılamak adına 'Mobil Mutfak Aracımız', 6 personelimiz 3 araçla birlikte bölgeye gitti. Vatandaşlarımıza ve bölgede görev yapan personele hızla sıcak yemek temininde bulunduk. Ekiplerimiz ihtiyaç sürecince bölgede olmaya devam edecek. Her zaman her türlü olası afet durumunda tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN