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Samsun'da "1. Ulusal Yangın Sempozyumu ve Sergisi" gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen 1. Ulusal Yangın Sempozyumu ve Sergisi'nde YEDAŞ da yer aldı. 1. Ulusal Yangın Sempozyumu ve Sergisi, yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak, bilgi paylaşımını sağlamak ve yangın risklerini azaltmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla birçok kurumu bir araya getirdi. Kimya Mühendisleri Odası tarafından organize edilen etkinlikte, YEDAŞ da yer alarak yangın güvenliği konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Sempozyumda, YEDAŞ Şebeke Yönetim Müdürü Barış Demir, özellikle elektrik dağıtım şebekesindeki yangın riskleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. YEDAŞ'ın faaliyet alanlarını anlatarak konuşmasına başlayan Demir, elektrik dağıtım şebekesindeki yangın risklerini ve bertaraf yöntemlerini aktardı. Elektrik dağıtım şebekesinde önleyici faaliyetlerle ilgili yapılan çalışmalara değinen Demir, kullanıcıların sorumluluğunda bulunan iç tesisatta yaşanması muhtemel yangın riskine karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Demir, bu yangınları önlemek için elektrik dağıtım şebekesinde çeşitli önlemler alındığını ifade ederek, farklı kurumlarla iş birliğinin yangın risklerini azaltmada ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Etkinlik, yangın güvenliği konusunda farkındalığı artırarak ilgili kurumlar arasında güçlü bir iş birliği sağladı. - SAMSUN