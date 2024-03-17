Samsun\'da Çocuklar Ramazan Şenlikleriyle Buluşuyor

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Şehr-i Canik Ramazan Serüveni ile çocuklarımızın Ramazan sevincine ortak oluyor, onları geleneksel Ramazan şenlikleriyle buluşturuyoruz" dedi.

Canik Belediyesi'nin ilçede geleneksel hale getirdiği Şehr-i Canik Ramazan Serüveni, başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaşın katılımıyla devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'te Ramazan geleneklerini yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Etkinliğin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'te çocuklarımızı geleneksel Ramazan şenlikleriyle buluşturuyoruz. Etkinliklerimiz içerisinde çocuklarımıza yönelik milli ve manevi değerler temalı programlar da gerçekleştiriyoruz. Farklı mahallelerimizde kurduğumuz Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlik çadırında 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı ağırlıyoruz" diye konuştu.

Canik'in farklı mahallelerinde kurulan Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlik çadırında çocuklar için Hacivat ve Karagöz, denge ve silindir, jonglör, bilim show, animasyon ve sihirbaz gösterileri düzenleniyor. Geleneksel Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edilen etkinliklerde çocuklar için ödüllü yarışmalar gerçekleştiriliyor.

Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlik takvimi ve etkinlik alanlarına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi. - SAMSUN