Samsun'da İlaçlamacılar Derneği Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da İlaçlamacılar Derneği Kuruldu

Samsun\'da İlaçlamacılar Derneği Kuruldu
23.03.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk sağlığını korumak için kurulan dernek, merdiven altı işletmelere karşı ortak mücadele başlattı.

Samsun'da halk sağlığını korumak ve merdiven altı işletmelerle mücadele etmek amacıyla İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Derneği kuruldu. Yeni yapılanan derneğin ilk kamuoyu açıklamasında sağlığı tehlikeye atan uygulamalara karşı ortak hareket etme kararlılığı vurgulandı.

Samsun'da halk sağlığını tehdit eden ehliyetsiz kişilere ve korsan işletmelere karşı mücadele etmek amacıyla kurulan ve hızla yapılanma sürecine giren İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Dernek yönetimi en son örneğinin İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin ölümüyle görüldüğü, sektörde yaşanan acı olayların önüne geçmek için düğmeye bastıklarını, "pompacı" olarak tabir edilen sertifikasız ruhsatsız kişilere karşı savaş açtıklarını ilan etti. Derneğin toplantısına Samsun Temizlik ve Hijyen Dayanışma Yardımlaşma Derneği yönetimi de katılarak destek mesajı verdi.

"Ruhsatsız çalışan insanlarla mücadele etmek istiyoruz"

Kuruluş aşamasında olduklarını ve ilk etapta 18 üyeye ulaştıklarını belirten İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayati Çelebi, derneğin kuruluş amacını ve verecekleri mücadeleyi anlattı. Çelebi, "Son zamanlarda Türkiye'de ölümler gerçekleşti. Burada 'pompacı' diye tabir ettiğimiz ve işi bilmeyen insanlarla, ruhsatsız çalışan insanlarla mücadele etmek istiyoruz. Birinci asli görevimiz olarak bunu görüyoruz. İkincisi Türkiye çapında bu işi hızlandırıp bu işin resmi olan firmalar tarafında yapılması gerektiğini, insanlarımızın ve sağlık açısından gerçekten güvenli gıdaların ulaşmasını sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmek için bu derneği kurduk. Derneğimizin amacı bundan sonraki Türkiye çapında inşallah ölümlerin gerçekleşmemesi için ve ilaçlama adı altında herhangi bir vakanın oluşmaması için düğmeye basmaya gayret edeceğiz" dedi.

"Bilinçsiz kişiler tarafından yapılan ilaçlama zehirleyebiliyor"

İşi bilmeyen insanlarca yapılan ilaçlamanın insan sağlığına zarar verebileceğini dile getiren Çelebi, "Bizim ilaçlarımıza çok kolay ulaşılabiliyor. Ulaşıldığı için de sonuç itibarıyla halkımız ya da bu işi bilmeyen kişiler tarafından ulaşılan bu ilaçlar insan sağlığına zarar verebiliyor. Bilinçsiz kişiler tarafından yapılan ilaçlama zehirleyebiliyor. Ayrıca insan sağlığı ile oynanırken kayıtsız vergisiz iş yapılarak ekonomiye de zarar veriyorlar" diye konuştu.

Buluşmada yeni kurulan ilaçlama derneğini yalnız bırakmayan Samsun Temizlik ve Hijyen Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Nahit Albayrak, temizlik sektöründe faaliyet gösteren Samsun il ve ilçeleri olmak dahilinde toplamda 150'ye yakın temizlik firmasının olduğunu belirtti. Albayrak, bunların hizmet vermiş olduğu binalarda ilaçlama gerektiği takdirde bu işleri daha düzenli ve resmi olarak yapan ilaçlama firmalarına yönlendirme yaptıklarını bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da İlaçlamacılar Derneği Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 22:39:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsun'da İlaçlamacılar Derneği Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.