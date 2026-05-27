Samsun\'da Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Samsun'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazını huşu içinde eda etti. Tekbirlerin getirildiği ve duaların okunduğu namazın ardından cemaat, birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini yaşadı. Namaza katılan vatandaşlar, bayramın birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. - SAMSUN