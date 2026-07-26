Samsun’da Lozan’ın 103. yılında Ata’ya Saygı Koşusu düzenlendi - Son Dakika
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Samsun’da Lozan’ın 103. yılında Ata’ya Saygı Koşusu düzenlendi

Samsun’da Lozan’ın 103. yılında Ata’ya Saygı Koşusu düzenlendi
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Samsun'un Atakum ilçesinde, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla 'İlkadım'dan Lozan'a Ata'ya Saygı Koşusu' gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi ve ADD işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Tütün İskelesi'nden Lozan Parkı'na koştu. Programda halk oyunları gösterileri, söyleşi ve plaket töreni de yer aldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla 'İlkadım'dan Lozan'a Ata'ya Saygı Koşusu' düzenlendi.

Atakum Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi tarafından bu yıl ikincisi organize edilen 'İlkadım'dan Lozan'a Ata'ya Saygı Koşusu', çocuk, genç ve yaşlı çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. 'Sporla an birlikte güçlen' sloganıyla düzenlenen etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yaktığı Tütün İskelesi'nde başladı. Programda Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye'nin farklı yörelerinden halk oyunları gösterileri sundu. Isınma hareketlerinin ardından başlayan koşuda katılımcılar, güzergah boyunca belirlenen parkuru tamamladı. Sporcular 1919'uncu metrede hatıra fotoğrafı çektirirken, parkur boyunca sağlık ekipleri de hazır bulundu. Adını Lozan Barış Antlaşması'ndan alan Lozan Parkı'nda sona eren koşunun ardından katılımcılara plaket ve madalya takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Türkiye'nin bugün özgür ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmesinde Kurtuluş Savaşı ve Lozan Barış Antlaşması'nın büyük payı olduğunu belirterek, Lozan'ın yakın tarihin en önemli diplomasi zaferlerinden biri olduğunu söyledi.

ADD Samsun Şube Başkanı Havva Kocakaya ise Lozan'ın yalnızca bir antlaşma olmadığını ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak dünyadaki yerini tescil eden tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında Lozan Parkı'nda düzenlenen 'Bölgedeki enerji savaşları ve Lozan'ın 103. yıl dönümü' konulu söyleşide konuşan Atom Mühendisi Prof. Dr. Tolga Yarman, Lozan Barış Antlaşması'nın dünya siyasi tarihine yön veren önemli bir belge olduğunu belirterek, antlaşmanın anlam ve öneminin günümüzde daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Yarman, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün ortaya koyduğu diplomatik başarının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun’da Lozan’ın 103. yılında Ata’ya Saygı Koşusu düzenlendi - Son Dakika

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