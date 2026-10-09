Samsun'da Necdet Adalı idamının 46. yılında anıldı, direniş destanı yazdığı belirtildi - Son Dakika
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Samsun'da Necdet Adalı idamının 46. yılında anıldı, direniş destanı yazdığı belirtildi

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Samsun\'da Necdet Adalı idamının 46. yılında anıldı, direniş destanı yazdığı belirtildi
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12 Eylül'de idam edilen Necdet Adalı, idamının 46'ncı yılında Samsun Devrimci 78'liler Derneği tarafından anıldı. Şube Başkanı Cahit Kolukısa, Adalı'nın emperyalizme, faşizme, şovenizme ve darbecilere karşı direniş destanı yazdığını dile getirdi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi, Necdet Adalı'yı idam edilişinin 46'ncı yılında andı. Şube Başkanı Cahit Kolukısa, "Necdet Adalı, emperyalizme, faşizme, şovenizme, darbecilere karşı bir direniş destanı yazdı" dedi.

Samsun Devrimci 78'liler Derneği, 12 Eylül'de idam edilen Necdet Adalı'yı ölümünün 46'ncı yılında andı. Anma programında konuşan Samsun Devrimci 78'liler Derneği Şube Başkanı Cahit Kolukısa, Necdet Adalı'nın emperyalizme, faşizme, şovenizme, darbecilere karşı bir direniş destanı yazdığını söyledi.

"Che Guevara'dan, Denizler'den aldığı direniş meşalesini daha da alevlendirerek kendisinden sonra idam edilecek 16 devrimciye onurla devretti" diyen Kolukısa, Adalı'nın kavgası, mücadelesi, anısı önünde saygıyla eğildiklerini dile getirdi.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından yaşananlara da değinilen Kolukısa, "12 Eylül faşist darbesinin eylül ve ekim aylarında, işkence ve ölümler kol gezdi. Ülkenin her yerinde işkence merkezleri kuruldu" dedi.

Kaynak: ANKA
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