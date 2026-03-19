Samsun'da Plaka Değişiminde Rekor - Son Dakika
19.03.2026 10:02
Samsun'da yeni plaka düzenlemesiyle 20 günde 8 bin plaka basıldı, artan talep için yoğun çalışma sürüyor.

Samsun'da, Avrupa pres plaka (APP) kullanımına yönelik düzenleme sonrası başlayan yoğunluk, plaka değişiminde rekor seviyeye ulaştı. Kentte normalde bir yılda basılması planlanan plaka sayısı, sadece 20 gün içinde tamamlandı.

27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesiyle standart dışı plakaların kullanımına ağır cezalar getirilmesinin ardından sürücüler hızla plaka değişimine yöneldi. Kısa sürede artan talep üzerine Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekipleri yoğun mesaiye başladı. Sürecin başından bu yana yoğun bir çalışma yürüten oda, kısa sürede dikkat çeken bir rakama ulaştı; 20 günde 8 bin plaka basıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Eyüp Güler, "APP plaka basımından dolayı yoğunluk var. Arkadaşlarımız, ellerinden geldiği sürece çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Kimseyi aksatmak istemiyoruz. Bu zamana kadar aksatılmış bir durum yok. En fazla 1 saat bekletiyoruz. Bu iş başladığından bugüne kadar 8 bin plaka değişimi yaptık. Yılda değiştireceğimiz plakayı biz bu süreçte değiştirmiş olduk. Herkes 1 Nisan'ı beklemesin. Biz devamlı açığız. Saat mefhumumuz yok. Herkesin plakalarını başvurarak değiştirmelerini rica ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Advertisement
