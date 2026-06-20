Samsun'da Şehir Hastanesi Tepkisi - Son Dakika
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Samsun'da Şehir Hastanesi Tepkisi

20.06.2026 16:57
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SES, hastanelerin eksiklikleri giderilmeden taşınmasına karşı çıkarak ulaşım sorunlarına dikkat çekti.

(SAMSUN) -Haber: Mehmet Rebii Özdemir

SES Samsun Şubesi, şehir merkezindeki üç hastanenin eksiklikler giderilmeden Samsun Şehir Hastanesi'ne taşınmasına tepki gösterdi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şehir hastanesinin ulaşım ve planlama sorunlarına dikkati çekerek, "Gazi Devlet Hastanesi kapatıldığında vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde yaşanan mağduriyet daha da büyüyecek" dedi.

SES Samsun Şubesi, kent merkezindeki Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Onkoloji Hastanesi'nin henüz tüm eksiklikleri giderilmeden Samsun Şehir Hastanesi'ne taşınmasına ilişkin dekanlık binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya SES Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ile KESK'e bağlı sendikaların üyeleri katıldı.

Grup adına açıklamayı okuyan SES Samsun Şube Başkanı Şuayip Zobalı, şehir hastanesinin tam anlamıyla hizmete hazır olmadan açıldığını savunarak, yaşanan aksaklıkların hem hastalar hem de sağlık emekçileri açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Açıklamada, hastaneye ulaşımın yalnızca tek bir otobüs hattıyla sağlandığı, özel aracı olmayan sağlık çalışanlarının birden fazla araç değiştirerek yüksek ulaşım maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Yoğun trafik nedeniyle ambulansların acil servise ulaşmakta güçlük yaşadığı ifade edilen açıklamada, üç büyük hastanenin birleşmesiyle oluşan yerleşkede otopark kapasitesinin yetersiz kaldığı ve bu nedenle araç yoğunluğunun arttığı kaydedildi.

Basın açıklamasının ardından konuşan SES Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın, şehir hastaneleri modelini eleştirerek, sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin zayıflatıldığını savundu. Akın, şehir hastanelerine ayrılan kaynaklarla çok sayıda kamu hastanesi yapılabileceğini belirterek, sağlık politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"GAZİ DEVLET HASTANESİ KAPATILDIĞINDA YÜK DAHA DA ARTACAK"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da şehir hastanesinin, Samsun merkeze olan uzaklığına dikkati çekerek, "Samsun'da bu hastaneyi buraya kuranlar devlet aklını yere indirmiş, yok saymıştır. Bu hastaneyi buraya yapmışlar ancak yolunu bulamamışlardır. Hastaneyi altı yılda tamamlayarak bu noktaya getirmişlerdir" diye konuştu.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nin yerine, şehir merkezinde sağlık hizmeti sunacak bir tesisin mutlaka ikame edilmesi gerektiğini belirten Çan, "Bu uzak bölgeye hastaneyi kurup şehir merkezindeki hastaneleri kapatarak, arazilerinin satılacağını söyleyerek ve bütün sağlık hizmetlerini buraya taşıyarak Samsun'da yaşayan vatandaşlarımızı, çevre il ve ilçelerden gelen yurttaşlarımızı sağlık hizmetine erişim konusunda mağdur etmişlerdir. Bugün burada yaşadığımız sorunlar son derece önemlidir. Burada görev yapan sağlık emekçilerimiz tüm zorluklara ve mağduriyetlere rağmen büyük bir özveriyle hizmet vermeye devam ediyor. Ancak Gazi Devlet Hastanesi kapatıldığında buradaki yük daha da artacaktır. Şehir merkezinde sağlık hizmetine ulaşmaya çalışan vatandaşlarımız, bugünkünden çok daha büyük mağduriyetler yaşayacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Şehir Hastanesi Tepkisi - Son Dakika

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