Samsun'da Sevgi ve Şefkat Buluşmaları Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Sevgi ve Şefkat Buluşmaları Projesi Başlatıldı

Samsun\'da Sevgi ve Şefkat Buluşmaları Projesi Başlatıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Sevgi ve Şefkat Buluşmaları' projesi ile yaşlılar ve çocuklar arasında sevgi ve şefkat dolu bir bağ kurdu. Proje, toplumsal değerleri pekiştirerek iki nesilin bir araya gelmesini amaçlıyor.

03.11.2024 14:16  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Sevgi ve Şefkat Buluşmaları' projesi kapsamında yaşlıların şefkati ile çocukların sevgi dolu masum kalplerini bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Minik kalplerimiz ile şefkat dolu yüreklerimiz bir araya geldi. Çocuklarımız manevi değerler ışığında yaşlılarımızla buluştu, yaşlılarımız da şefkatle çocuklarımızı kucakladı" dedi.

Sevgi dolu bir gelecek için çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yaşlılar ile çocukları buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşlı Bakım Hizmeti verilen yaşlılar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocuklar bu anlamlı buluşmada bir araya gelerek birliğin, beraberliğin ve sevginin gücünü hissettiler. İlk etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve 12 ay boyunca devam edecek olan projenin ilk adımı oldu. Etkinlikte yaşlılar çocuklara hikayeler anlatarak geçmişten günümüze birçok değerli deneyim ve bilgi paylaşımında bulundu. Çocuklar ise yaşlılara oyunlar oynayarak sevgi ve saygı dolu bir ortamda keyifli anlar yaşadılar.

"Minik kalpler, büyük kalplerle buluştu"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Minik kalplerin büyük kalplerle buluşması hepimiz için çok değerli. Buluşmada iki nesil bir araya gelerek birlikte keyifli vakit geçirip güzel anılar biriktirdiler. Bu buluşma, sadece bir etkinlik değil; aynı zamanda toplumsal değerlerimizi pekiştiren, sevgiyi ve saygıyı yeniden canlandıran bir fırsat. Yüzlerdeki gülümseme ve paylaşılan anlar, etkinliğin amacına ulaştığını bizlere gösteriyor. Bu tür projelerle ve etkinliklerle hem çocuklarımıza sevgi ve saygıyı aşılamayı hedefliyor hem de toplumumuzda dayanışma ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırarak nesiller arası iletişimi de güçlendiriyoruz. Bir yandan da yaşlılarımızın hayatına anlam katarken çocuklarımızın da onlardan öğrenmesini ve ilham almasını sağlamak istiyoruz. Toplumumuzun her kesimine ulaşarak sevgi dolu bir gelecek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, samsun, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Sevgi ve Şefkat Buluşmaları Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Çorum'da 5 katlı binada patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
14:30 Özdağ’dan Soylu’ya: Mamak’ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?
13:18 Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 15:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Sevgi ve Şefkat Buluşmaları Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.