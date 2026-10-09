Samsun İl Müftüsü Güneş, Havza'daki Camiler Haftası'nda ilk programına katıldı - Son Dakika
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Samsun İl Müftüsü Güneş, Havza'daki Camiler Haftası'nda ilk programına katıldı

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Samsun İl Müftüsü Güneş, Havza\'daki Camiler Haftası\'nda ilk programına katıldı
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Samsun'un Havza ilçesinde, "Camide Hayat Var, Hayatın Kalbi Camide Atar" temasıyla Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi. Programda Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş, göreve başlamasının ardından ilk programına Havza'da katıldığını belirtti.

Samsun'un Havza ilçesinde, "Camide Hayat Var, Hayatın Kalbi Camide Atar" temasıyla Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmalarla devam eden programda, Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş, göreve başlamasının ardından ilk programına Havza'da katıldığını belirtti. Din görevlileri ve kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade eden Güneş, "Beş gün önce Samsun İl Müftüsü olarak göreve başladım. Samsun'daki ilk programıma Havza'da katılıyorum. Din görevlilerimiz ve tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde, elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Programın konferans bölümünde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, camilerin toplumsal hayattaki yeri ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda, camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığı, birlik, beraberlik, dayanışma ve manevi değerlerin yaşatılmasında da önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Etkinlikte Ayasofya-i Kebir Camii Müezzin Kayyımı Selman Kızmaz ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Müezzin Kayyımı Ahmet Fatih Şentürk tarafından dinleti sunuldu.

Programın sonunda Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş ve Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Sadide Akbulut'a çiçek ve Havza'yı temsil eden semaver hediye etti.

Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, siyasi parti temsilcileri ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: İHA
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