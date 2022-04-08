Samsun Valiliği, Roman vatandaşları iftarda ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Valiliği, Roman vatandaşları iftarda ağırladı

08.04.2022 22:10
Samsun Valiliği, Roman vatandaşları iftarda ağırladı

Samsun Valiliği "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" nedeniyle Bafra ilçesinde iftar programı düzenledi.

Samsun Valiliği "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" nedeniyle Bafra ilçesinde iftar programı düzenledi.

Samsun Valiliği tarafından düzenlenen iftar yemeğine Bafra'da ikamet eden Roman vatandaşlar katıldı. Yemekte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Hepimizin hayatında yaşadıkları ve dertleri var ama bana sorsanız 'Romanlar en çok hangi mevsime benzer' diye ben de 'bahar' derim. Bahar gibidir Romanlar. Rengarenk çiçekler açar. Baharda aşırı yağışlar olur, yemyeşildir, rengarenktir. Bugün biz artık Türkiye'de ayrımcılıktan, ötekileştirmekten, yok saymaktan bahsetmiyoruz. Kötü örnekler yok mu? Elbette vardır. Bunu sıfırlayamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde sıfırlanmaz ama bunu minimuma indirmek için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Bundan sonra da benim en büyük dileğim; güzel yavruların çok daha güzel eğitim alarak hem devlette hem kamuda, özel sektörde daha fazla noktalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak. Okusunlar çalışsınlar, ileride bu ülkeye en büyük katkıyı da onlar yapsınlar. O yüzden Romanlar bizim can yoldaşımızdır. Eksiğimiz gediğimiz olabilir ama samimiyetimizden asla etmez. O yüzden samimiyetimizle bu dertlerle ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise, "Gençlerimize biraz daha fazla eğileceğiz, çocuklarımıza eğitim anlamında biraz daha fazla eğileceğiz. İş imkanlarını arttırmak için hep birlikte biraz daha uğraşacağız. Bunları yaparsak daha da mutlu oluruz. Bunları da yine bizim himayemizde ilçe kaymakamız ve belediye başkanımızın önemli bir rol almasıyla güzel mekanlar oluşturacağız. Çocuklarımızın spor yapabilmeleri için özel bir mekan oluşturacağız. Eğitimle ilgili bayanların Kuran kursu, halk eğitim gibi dikiş, nakış tekstilde çalışma üzerine eğitimler için mekanlar oluşturacağız. En becerikli olduğunuz bizim hiçbir zaman yapamayacağımız müzisyenlik aletlerini çalma konusunda daha fazla kurslar açacağız halk eğitim bünyesinde. Geleneksel müzisyen olmanın dışında güzel sanatlar liselerine sevk etmekle ilgili eğiteceğiz. Hem okuyacaklar hem hem atadan babadan aldıkları şekilde eğitimlerini almaya devan edecekler. Daha fazla kurslar açacağız kadınlarımız için, çocuklarımız için, gençlerimiz için. Burada hem eğlenme imkanı hem öğrenme imkanı bulacaklar. Gelecek nesillerimizi bu şekilde hayata hazırlama peşindeyiz" diye konuştu.

İftara AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Şehitler için dua edildi Son dakika haber! Şehitler için dua edildi Polisten örnek davranış Polisten örnek davranış

Samsun Valiliği, Samsun, İftar, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun Valiliği, Roman vatandaşları iftarda ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
22:14 S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya ABD, Patriot sistemi gönderiyor
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 22:25:00. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Valiliği, Roman vatandaşları iftarda ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement