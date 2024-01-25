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Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya Kılıç Hediye Edildi - Son Dakika
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Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya Kılıç Hediye Edildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs ilçesinde yapılan ziyarette kılıç hediye aldı. Ziyarette ilçede devam eden yatırım ve projeler de görüşüldü.

Samsun Valisi Orhan Tavlı\'ya Kılıç Hediye Edildi
25.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:24
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Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya 19 Mayıs ilçesi ziyaretinde 'kılıç' hediye edildi.

Vali Orhan Tavlı, 19 Mayıs Kaymakamlığı ile 19 Mayıs Belediyesini ziyaret etti. Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile ilçe kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katılımıyla ilçede devam eden yatırım ve projelerle ilgili toplantı gerçekleştirdi. Vali Tavlı, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ile birlikte 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, 19 Mayıs Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen hizmet ve projeler görüşüldü. Başkan Topaloğlu, Vali Tavlı'ya kılıç hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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