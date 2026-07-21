Sandıklı\'da sera üreticileri yeni sezon öncesi bir araya geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, jeotermal seracılık sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, yeni sezon hazırlıkları ve yatırımların ele alındığı istişare toplantısında bir araya geldi.

Sandıklı Belediyesi ve SANJET A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, SANJET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş başkanlık etti. Toplantıda, ilçedeki seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Toplantıda yeni sezon hazırlıkları ve üretim planlamaları ele alınırken, üreticilerin daha verimli bir sezon geçirebilmesi için izlenecek yol haritası görüşüldü. Ayrıca SANJET A.Ş. tarafından jeotermal enerjinin seralara kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen bakım, onarım, altyapı iyileştirme ve yatırım çalışmaları hakkında üreticilere bilgi verildi.

Toplantının son bölümünde ise sera üreticileri, sahada karşılaştıkları sorunlar ile talep ve önerilerini Başkan Adnan Öztaş ve şirket yetkililerine iletti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, sektörün ihtiyaçlarına yönelik ortak çözüm önerileri değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR