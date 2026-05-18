SANKO Rektörü: 19 Mayıs Bağımsızlık Meşalemizin Yakıldığı Gün

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "19 Mayıs; bağımsızlık meşalemizin yakıldığı gündür" dedi.

19 Mayıs 1919'un, Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, milletin azim ve kararlılığıyla zafere ulaştığını belirtti.

19 Mayıs'ın sadece bir kurtuluş hareketinin başlangıcı olmadığını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, "19 Mayıs; milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığın ve sarsılmaz iradesinin simgesi aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin ve inancın en güçlü göstergesidir. Bilim, teknoloji, kültür ve spor alanlarında yetişen gençlerimiz, ülkemizin yarınlarını şekillendirecektir. SANKO Üniversitesi olarak gençlerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin; milli ve manevi değerlerine bağlı, sorgulayan, üreten ve evrensel düşünceye sahip bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs ruhunun, bugün de Türkiye'nin geleciğine ışık tuttuğunu söyleyen Prof. Dr. Dağlı, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin kahramanlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP