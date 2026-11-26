Giresun'da son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile son 6 yıl içinde valilik koltuğunda 4 ayrı isim görev aldı. 2020 yılında göreve başlayan Enver Ünlü'nün ardından Giresun Valiliğini 2023 yılında Mehmet Fatih Serdengeçti ve Mustafa Koç yürütürken, son kararnameyle bu göreve Hasan Şıldak atandı.

19 Haziran 2020 tarihinde Iğdır Valiliğinden Giresun Valiliğine atanan Enver Ünlü, yaklaşık 3 yıl süren görevini 10 Ağustos 2023 tarihinde Mehmet Fatih Serdengeçti'ye devretti. Görevine 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayan Mehmet Fatih Serdengeçti ise 19 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Osmaniye Valiliğine atandı.

Serdengeçti'den boşalan Giresun Valiliği görevine dönemin Ağrı Valisi Mustafa Koç getirildi. 25 Kasım 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Vali Mustafa Koç'un görev yeri değişti. Mustafa Koç, adını Giresun'da en kısa süre valilik yapan isimler arasına yazdırdı.

Görevdeki 10. ayında merkeze alınan Koç'un yerine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak atandı. Önümüzdeki hafta görevine başlaması beklenen Hasan Şıldak'ın göreve gelmesiyle Giresun'da son 6 yıl içerisinde dördüncü kez vali değişikliği yaşanmış olacak.