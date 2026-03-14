Su Elçileri farkındalık oluşturmak için sahaya indi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin su kaynaklarını koruma vizyonunu üniversiteli gençlerin dinamizmiyle sahaya taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sapanca İçin Genç Su Elçileri' adlı proje kapsamında gençlere yönelik farkındalık çalışmaları hız kazandı. Bu çerçevede Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerine yönelik eğitim programları düzenlendi. Teorik eğitimlerini başarıyla tamamlayan yaklaşık 150 gönüllü öğrenci 'Su Elçisi' unvanıyla Çark Caddesi'nde aktif saha çalışmalarını tamamladı. Çark Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara küresel sorun haline gelen su kıtlığı, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, su ayak izi ve sürdürülebilir su yönetimi anlatıldı. Genç su elçileri, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak bin adet su tasarrufu kiti ve bilgilendirme broşürü dağıttı. Saha çalışmaları yetişkinlerle sınırlı kalmayarak çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi. Çocuklara suyu koruma bilincini küçük yaşta aşılamak amacıyla suyun sınırsız bir kaynak olmadığını ve evde uygulanabilecek basit tasarruf yöntemleri anlatıldı. Bilgilendirme çalışmalarının ardından miniklere tasarrufu teşvik eden hediyeler verildi. - SAKARYA