Su Elçileri farkındalık oluşturmak için sahaya indi - Son Dakika
14.03.2026 17:29  Güncelleme: 17:30
SASKİ ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sapanca İçin Genç Su Elçileri' projesi çerçevesinde üniversiteli gençler, su tasarrufu ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratarak vatandaşlara su tasarrufu kitleri dağıttı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin su kaynaklarını koruma vizyonunu üniversiteli gençlerin dinamizmiyle sahaya taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sapanca İçin Genç Su Elçileri' adlı proje kapsamında gençlere yönelik farkındalık çalışmaları hız kazandı. Bu çerçevede Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerine yönelik eğitim programları düzenlendi. Teorik eğitimlerini başarıyla tamamlayan yaklaşık 150 gönüllü öğrenci 'Su Elçisi' unvanıyla Çark Caddesi'nde aktif saha çalışmalarını tamamladı. Çark Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara küresel sorun haline gelen su kıtlığı, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, su ayak izi ve sürdürülebilir su yönetimi anlatıldı. Genç su elçileri, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak bin adet su tasarrufu kiti ve bilgilendirme broşürü dağıttı. Saha çalışmaları yetişkinlerle sınırlı kalmayarak çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi. Çocuklara suyu koruma bilincini küçük yaşta aşılamak amacıyla suyun sınırsız bir kaynak olmadığını ve evde uygulanabilecek basit tasarruf yöntemleri anlatıldı. Bilgilendirme çalışmalarının ardından miniklere tasarrufu teşvik eden hediyeler verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
