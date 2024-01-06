Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında Sis Dağı\'nda yürüyüş düzenlendi

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'nda yürüyüş düzenlendi. 175 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşınması renkli görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü nedeniyle Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde anma programı düzenlendi. Hanyanı mevkiinden başlayan yürüyüş için toplanan vatandaşlar 175 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Sisdağı zirvesine kadar yürüdü. 4 yıldır pandemi nedeniyle ara verilen anma programında Türk bayrağının taşınması renkli görüntüler oluştururken, yürüyüşe Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşün ardından düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara buğday çorbası ikram edildi. - TRABZON