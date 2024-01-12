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Muğla'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yılı Şehitleri Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yılı Şehitleri Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Osmanlı ve Rus orduları arasında geçen Kafkas Cephesi muharebesinin en önemli dönüm noktası olan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen Türk askerleri anıldı. Bodrum'da düzenlenen yürüyüşe katılanlar, 22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasında şehit olan yaklaşık 90 bin Türk askerini anmak için bir araya geldi.

Muğla\'da Sarıkamış Harekatı\'nın 109. Yılı Şehitleri Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi
12.01.2024 - 18:55,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yılı Şehitleri Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmanlı ve Rus orduları arasında geçen Kafkas Cephesi muharebesinin en önemli dönüm noktası olarak bilinen Sarıkamış Harekatı'nda çatışma, hastalık ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düşen Türk askerleri anılıyor.

22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren harekatta şehit olan yaklaşık 90 bin Türk askeri, Bodrum'da düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Bodrum Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş, Milta Marina'dan başladı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı.

Belediye Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından şiir ve dualar okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Dumruk, "Ecdadımız, 109 yıl önce Sarıkamış'ta vatan uğruna yürüdüler. Atalarımızın bize bıraktığı bu cennet vatanı korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere teslim etmek asli görevimizdir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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