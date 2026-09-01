Sarıkamış’ta adli yıl açılış töreni
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Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen adli yıl açılış töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2026-2027 yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlen törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Binbaşı Emir Aladağ, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Şahin, hakimler, savcılar, avukatlar, kurum amirleri ve adliye personeli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, yeni adli yılın hayırlı olması dileğinde bulundu. Tören, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
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