Sarıyer Ayazağa'da 14 Ekim'de meydana gelen sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, su basan 38 yıllık ezcanenin sahibi Serhat Balkan ise, " 5-10 dakika içerisinde her yeri su bastı. Çamuru kovayla dışarı attılar. Çok zordu. Durumumuzu ancak 15 günde düzeltebildik. Çok hızlı oldu. Olağanüstü bir çaba sarf edildi' dedi.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan yağışlar Sarıyer Ayazağa'da yıkıma neden olmuştu. Bir çok ev ve işyerini su basmış, araçlar sel sularında sürüklenmişti. Ayazağa'da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bir yandan alt yapı çalışmaları sürerken, hayat da normale dönüyor. Ayazağa'da bulunan 38 yıllık Serhat Eczanesi de sele teslim olan noktalardan biri oldu. Akşam saatlerinde sel suları dükkana dolmaya başlayınca içerdekiler, bilgisayarları kurtarmaya çalıştı. Suyun seviyesi artıkça büyük korku yaşayan çalışanlar, mesai arkadaşlarının uyarısıyla kendilerini dışarı attı. Dükkanda bulunan yüzlerce ilaç ve cihazlar kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre, dükkanda yaklaşık 1.5 milyon liralık hasar oluştu. Yağışın durmasıyla birlikte işyerine gelen eczacı Serhat Balkan ve yardımcıları dükkanı temizlemek için çalışma başlattı. Eczaneyi saran çamur temizlendi, gerçekleştirilen hummalı çalışmayla işletme adeta yeniden doğdu. 15 gün kapalı kalan eczane, büyük bir temizlik ve onarım sürecinin ardından kapılarını açtı. Zararının yaklaşık 1 milyon TL'sinin demirbaşlardan, 700 bin TL'sinin ise stoklardan kaynaklandığını belirten Serhat Balkan, toplamda 1.5 milyon TL'ye yakın bir maddi kayıp yaşadığını ifade etti. Kışa hazırlık dönemi olması sebebiyle stokların en yüksek olduğu dönemde yakalandıklarını belirten eczacı, sigorta ödemelerinin sürecini beklediklerini dile getirdi.

Selin meydana geldiği zaman dükkanda olmadığı ifade eden eczacı Serhat Balkan, "Yardımcım beni aradı. Aynen şu cümleyi söyledi. 'Serhat abi tehdit altındayız' diye. Ben o sırada telefondayım. Talimatlar veriyorum. O sırada yardımcım Atilla içeride bilgisayarları kurtarmaya çalışıyor. Bilgisayarları üste almaya çalışıyor. Sonra diğer yardımcım Erkan kuvvetle bağırdı telefondan duyuyorum. 'Atilla çık dışarı' diye. 5-10 dakika içerisinde her yeri su bastı. Benim eczane zeminin yaklaşık 1 metre civarında aşağısında olduğu için sular dolmaya başladı. Ondan sonra zeminin üstüne çıktı" dedi.

"Çamuru kovayla dışarı attılar, çok zordu"

Olağanüstü bir çabayla 15 günde eczanenin faaliyetlerine başladığını söyleyen Balkan," Eczanenin temizlenme sürecinde çok zorlandık. Çünkü eczane zemin seviyesinin, yol seviyesinin altında. Bu nedenle içeri giren suyun çamuru çöktü. Gider tıkandı, arkadaki giderler tıkandı. Teker teker o gördüğünüz çamuru kovayla dışarı attılar. Çok zordu. Yani eczaneyi tekrar eski haline getirmek hele 15 günde. Sağ olsun yardımcılarım çok emek harcadı. Durumumuzu ancak 15 günde düzeltebildik. Çok hızlı oldu. Belki başka dükkanlar bu kadar hızlı düzeltemediler ama olağanüstü bir çaba sarf edildi" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1.5 milyon TL zarara uğradıklarını dile getiren eczacı Balkan "Bütün elektronik eşyalarım; klima, kamera ve birkaç tanesi hariç bütün elektronik eşyalarım gitti. Yani elektronikte hiçbir şeyim kalmadı. Ahşap dolaplarda gittiler. Önce su çektiler sonra dolaplar kabarmaya başladı. Ayrıca koku yapmaya başlayacağını söylediler. Dolaplar kalsın hiç olmazsa yani onu kurtaralım dedim ama kurtaramadım. Eczanelerin mal stoğu yay çizerek dalga hareketi yapar. Bazı aylarda yüksektir, bazı aylarda stok azalır. Şimdi biz Eylül-Ekim ayları ilaç firmalarının kışa hazırlık olarak kampanya yaptıkları ve bizim daha avantajlı ürünler alabileceğimiz aylardır. O yüzden eczanemde de o yüzden stok oldukça yüksekti maalesef. Zararım konusunda net bir şey diyemiyorum henüz çünkü eksper yapıldı. Benim zararım tahmini olarak 1.5 milyona yakın" diye konuştu.