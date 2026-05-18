Sason\'da Gençlik Yürüyüşü Coşkusu

Batman'ın Sason ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Sason Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşte öğrenciler, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Marşlar eşliğinde devam eden yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, gençler bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Yürüyüşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin'in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - BATMAN