Sason'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları açılıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

İlçede yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 köy ile 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 17 köy yolu ve 13 mezra yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin 4 köy ile 17 mezra yolunda açma çalışmaları sürüyor.