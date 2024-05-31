Satırlı saldırgan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Satırlı saldırgan tutuklandı

Denizli'de eline aldığı satırla önce dayısının kapısına ardından park halindeki araçlara zarar verip, yoldan geçen anne kızı darp eden saldırgan tutuklandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Emre P., madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, elindeki satırla dayısının kapısına zarar verdi ve ardından park halindeki araçların camlarına vurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırgan sokaktan geçmekte olan anne ve kızına saldırdı. Emre P., yakalanmak üzereyken Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.05.2024 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Satırlı saldırgan tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de eline aldığı satırla öce dayısının kapısına ardından park halindeki araçlara zarar verip, yoldan geçen anne kızı darp eden saldırgan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Emre P., eline aldığı satırla dayısı Cengiz K.'nin kapısına dayandı. Kapının açılmaması üzerine elindeki satırla kapıya zarar veren Emre P., ardından sokağa inerek park halindeki araçların camlarına defalarca kez vurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda satırlı saldırgan sokaktan geçmek isteyen anne ve kızının üzerine yürüdü. Emre P., annesinin tüm uğraşlarına rağmen sokaktan geçmek üzere olan anne kızı satır, tekme ve tokatlarla darp ederek olay yerinden kaçtı.

Didim'e kaçmak isterken yakalandı

Saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Emre P.'yi Sarayköy ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler Emre P.'yi Didim ilçesine kaçmak üzereyken Denizli- Aydın karayolu üzerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre P., "Kasten adam yaralama, mala zarar verme ve tehdit" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Didim, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Satırlı saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:47:37. #1.11#
SON DAKİKA: Satırlı saldırgan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement