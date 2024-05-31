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Satırlı saldırgan tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de eline aldığı satırla öce dayısının kapısına ardından park halindeki araçlara zarar verip, yoldan geçen anne kızı darp eden saldırgan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Emre P., eline aldığı satırla dayısı Cengiz K.'nin kapısına dayandı. Kapının açılmaması üzerine elindeki satırla kapıya zarar veren Emre P., ardından sokağa inerek park halindeki araçların camlarına defalarca kez vurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda satırlı saldırgan sokaktan geçmek isteyen anne ve kızının üzerine yürüdü. Emre P., annesinin tüm uğraşlarına rağmen sokaktan geçmek üzere olan anne kızı satır, tekme ve tokatlarla darp ederek olay yerinden kaçtı.

Didim'e kaçmak isterken yakalandı

Saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Emre P.'yi Sarayköy ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler Emre P.'yi Didim ilçesine kaçmak üzereyken Denizli- Aydın karayolu üzerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre P., "Kasten adam yaralama, mala zarar verme ve tehdit" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.