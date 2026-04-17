Savran konutlarında sona gelindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Nisan tarihinde açılışı yapılan Çetintepe Barajı'nın suları altında kalacak olan Savran köyü sakinleri için yapılan konutlarda sona gelindi.

Dolgu hacmi bakımından ülkemizin 10. Büyük barajı olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Çetintepe Barajı, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde toplam 600 bin dekar tarım arazisini sulayarak bölge ekonomisine yıllık 14 milyar TL katkı sağlaması ve yıllık 24 GWh enerji üretmesi hedeflenen bir proje olarak hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 563 tesisin toplu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşirken, Çetintepe Barajı'nda su seviyesi her gecen gün yükseliyor. Savran köyünün bir kısmı da Çetintepe Barajı sularının altında kalacak. 6 Şubat depremlerinde evleri hasar gören hak sahipleri ve evleri baraj suları altında kalan hak sahipleri için devlet tarafından toplam 164 konut, mevcut köyün kuzeyinde 280 bin metrekare olan üzerinde yapılıyor. Yapımında sona gelinen 164 konut, 120 metrekare ve 3+1 olarak yapıldı. Konutların birkaç ay içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Şantiye Şefi Murat Tekin, "280 bin metrekare üzerinde yerleşimimiz var. Biz geçen 1 Ekim'de başladık buranın kaba hafriyatına başlamasına. 1 Martta da ilk betonumuzu döktür ve 13 ayda da yüzde 90 bitirme aşamasına geldik. Şu an bütün alt yapımız ve binalarımız, ince işlerimiz bitti. Sert zeminlere başladık. Sert zeminlerimizde bir 40 gün içerişinde onlarda bitecek ve evleri teslim edeceğiz" dedi.

Köylülerden Necati Uzungüney ise "Şu anda su tutuldu. Araziler kamulaştı. Evlerimiz yapılıyor. Evler bittiği zaman buradan vatandaş oraya gidecek" diye konuştu. - ADIYAMAN