Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın mesai arkadaşlarına ikramiye yatıracaklarını duyurdu.
Başkan Yetişkin yayınladığı videoda tüm mesai arkadaşlarına 1000'er Türk Lirası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ikramiyesi yatıracaklarını belirtirken "Varlıkları ve emekleriyle hayatımızı daha yaşanabilir kılan tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › Seferihisar Belediye Başkanı, Kadınlar Günü'nde Çalışanlara İkramiye Hediye Edecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?