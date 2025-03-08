Seferihisar Belediye Başkanı, Kadınlar Günü\'nde Çalışanlara İkramiye Hediye Edecek

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın mesai arkadaşlarına ikramiye yatıracaklarını duyurdu.

Başkan Yetişkin yayınladığı videoda tüm mesai arkadaşlarına 1000'er Türk Lirası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ikramiyesi yatıracaklarını belirtirken "Varlıkları ve emekleriyle hayatımızı daha yaşanabilir kılan tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - İZMİR