Seferihisar Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen 12 kahraman Mehmetçik için koruluk oluşturdu.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün öğrencilerden oluşan Çevre Muhafızları ile Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokulu, Müşerref Hepkon İlkokulu öğrencilerinin dikimini gerçekleştirdiği 170 ağaçlı koruluk, Mavi Bayraklı İztur Sertur Plajı'nda oluşturuldu. Ağaç dikim etkinliğine katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Pençe-Kilit Harekatı Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizi, bu koruluğumuzda sonsuza dek yaşatacağız" dedi.