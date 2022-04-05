Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

05.04.2022 12:29
Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kemalpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Programa; AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, kurum amirleri, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları katıldı. AK Partili Kırkpınar, iftar programına katılan şehit aileleri ve gaziler ile tek tek ilgilenip, Ramazan aylarını tebrik etti.

Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Tuncay Kılıç, Ramazan ayında şehit aileleri ve gaziler ile iftar yapmanın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı da, "Her fırsatta şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu tarz programlar olmasa da diğer zamanlarda da kendilerinin evlerine misafir oluyoruz. Bizlerin kapıları da, telefonları da sizlere 24 saat açık" ifadelerini kullandı.

"Gazilerimiz ve şehitlerimiz bizim başımızın tacı, bizim her şeyimiz" diyen AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise şöyle devam etti:

"Vatanımız, milletimiz, bayrağımız için gözünü hiç kırpmadan, seve seve bu vatanın bağrına şehit olarak düşen ve gazi olarak bugün aramızda olan bu kardeşlerimize, millet olarak borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Devlet olarak bizler elimizden geldiği kadar gazilerimize ve şehitlerimize bütün sorumluluklarımızı bugüne kadar imkanlarımız ölçüsünde yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye bildiğiniz gibi çok önemli bir coğrafyada. Özellikle bölgemiz çok farklı geçiş noktalarının bulunduğu bir alan bir bölge. Bizler, bu bölgede yaşayanlar olarak, her zaman çok güçlü olmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız." - İZMİR

Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

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AK Parti, İzmir, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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