Şehitliğe giden herkesin dikkatini çekiyor! Uzman Çavuş'un mezarına asılan not yürek parçaladı - Son Dakika
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Şehitliğe giden herkesin dikkatini çekiyor! Uzman Çavuş'un mezarına asılan not yürek parçaladı

31.10.2022 11:30

1997 yılında Hakkari'de teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in kabrine ailesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir not bırakıldı. Şehitliğe giden herkesin gözü mezarlığa takılırken, üzerindeki notu okuyanlar ise gözyaşlarını tutamadı.

9 Kasım 1975 yılında Kayseri'de doğan ancak Denizli'de büyüyen Zeynep ve Kadir Kepenek'in oğulları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, 16 Haziran 1997 yılında görev yaptığı Hakkari'nin Bağışlı-Işıklar Mevkinde arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma esnasında 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit olmuştu. Şehit haberi başta Denizli olmak üzere tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, Denizli'ye getirilerek Asri Mezarlıkta bulunan Şehitliğe defin edilmişti. Evli olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in adı daha sonra Denizli'nin Pamukkale İlçesinde bir caddeye verilmişti.

OĞULLARININ MEZARLARINI DÜZENLİ OLARAK ZİYARET EDİYORLAR

Aradan geçen yıllara rağmen acılarını yüreğinde yaşayan şehit ailesi, oğullarının mezarını sık sık ziyaret etmeye devam ediyor. Şehit oğulları Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında unutmayan ve her yıl mezarı başında oğullarını anan acılı şehit ailesi, bu yıl ise mezar taşına bıraktıkları not ile herkesi duygulandırdı. Mezarlığa şehitleri ziyarete giden vatandaşlar, şehitlere bir yandan dua ederken, bir yandan da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in ailesinin bıraktığı notu okuyarak, duygusal anlar yaşıyor.

Şehitliğe giden herkesin gözü o mezara takılıyor! Üzerindeki not yürekleri parçalar

BABASI, MEZARINA NOT BIRAKTI

Aradan geçen yıllara rağmen Kepenek ailesi, Şehit Eyüp Kepenek'i özel günlerde ziyaretlerini sürdürüyor. Şehit babası Kadir Kepenek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle şehit oğlunu mezarı başında ziyaret etti. Kadir Kepenek, oğlunun mezar taşına bir kağıt parçasına kendi el yazısıyla yazı yazarak not bıraktı. Nota bulunan açıklamada şu sözler yer alıyordu: "Sevgili oğlum Eyüp. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizin sayenizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Sizin hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal ediniz. Ruhunuz şad olsun"

NOTU GÖREN VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Asri Mezarlığa giden vatandaşların çoğu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek'in mezar taşındaki babası tarafından yazılan notu görünce gözyaşlarına hakim olmadı. Birçok vatandaş, "Günün en anlamlı kutlaması olmuş" yorumlarında bulundu.

İşte o not:

Şehitliğe giden herkesin gözü o mezara takılıyor! Üzerindeki not yürekleri parçalar
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Allah Rahmet Eylesin tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, ailelerine de sabırlar dilerim. Cevap Yaz 93 0 Yayından Kaldır
500
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Jandarma, Eyüp, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitliğe giden herkesin dikkatini çekiyor! Uzman Çavuş'un mezarına asılan not yürek parçaladı - Son Dakika

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