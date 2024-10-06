Şehit babası emekli astsubay vefat etti - Son Dakika
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Şehit babası emekli astsubay vefat etti

Şehit babası emekli astsubay vefat etti

Samsun'da, şehit babası emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Akyel 86 yaşında vefat etti.

06.10.2024 14:09
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Samsun'da, şehit babası emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Akyel 86 yaşında vefat etti.

Şehit helikopter pilotu Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ferruh Akyel'in babası emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Akyel, bir süre önce geçirdiği kısmi felç rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başladı, 4 Ekim tarihinde ise vefat etti. Hayatını kaybetmeden önce oğlunun şehitliğinin de bulunduğu Samsun Asri Mezarlıktan yer alan ve kendi mezarını da yaptıran 86 yaşındaki şehit babası emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Akyel 5 Eylül 2024 günü Adalet Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında askeri törenle, askerlerin ve sevenlerinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası kendisi için yaptırdığı mezara defnedildi.

Şehit babası Cemil Akyel'in tabutuna sarılan Türk bayrağı bir subay tarafından şehit amcasının ismini taşıyan torunu Ferruh Akyel'e takdim edildi.

Cenaze törenine Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, TEMAD Samsun Şube Başkanı emekli Astsubay Tanju Arat, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı ve sevenleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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