Şehit kadınlar adına fidan dikildi - Son Dakika
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Şehit kadınlar adına fidan dikildi

08.03.2022 19:27

- Şehit kadınlar adına fidan dikildi 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebeti ile Marmaris'te Temmuz ayında çıkan yangının ilk başladığı yer olarak bilinen Siteler Mahallesinin üst tarafında fidan dikimi yapıldı.

- Şehit kadınlar adına fidan dikildi

MUĞLA - 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebeti ile Marmaris'te Temmuz ayında çıkan yangının ilk başladığı yer olarak bilinen Siteler Mahallesinin üst tarafında fidan dikimi yapıldı. Ak Parti ilçe Kadın kollarının organize ettiği etkinlikte fidanlar Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar şehit olmuş tüm kadınlar adına dikildi.

Marmaris Siteler Mahallesinin üst bölgesinde gerçekleşen etkinlikte 100'ün üzerinde vatandaş ve ilçe de görev yapan kadın müdürlerinde beraberinde 150 adet çam, defne ve keçiboynuzu fidanı toprakla buluştu. Dikilen fidanlara şehit kadınların isimleri yanı sıra nerede şehit oldukları da belirtildi.

Ak Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'de 15 Temmuz şehidi Komiser Gülşah Güler anısına fidan dikerken, "Şehit olan Polis Gülşah Eker anısına çam fidanı dikiyoruz. Yanan ormanlarımızda şehitlerimizin adı ile yeniden büyüyecek ağaçlarımız onların ruhuna gidecek. Hepsinin mekanları cennet, isimleri Marmaris'imizde yaşasın " dedi.

Ak Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi ise " şehitlerimiz hep aklımızda onları asla unutmadık. Kadın arkadaşlarımız ile böyle bir proje ile Cumhuriyet tarihinden bu yana görevi başında şehit olmuş tüm kadınlarımıza ithafen dikimlerimizi yaptık, fidanlara isimlerini ve nerede şehit olduklarını belirttik ruhları şad mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu ve tüm emekçi kadınların gününü kutladı.

Türkiye'nin en çok kadın yöneticisinin olduğu Marmaris'te İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Mal Müdürü Nalan Çalışkan, SGK müdürü Zennur Karademir, Sosyal Hizmetler Müdürü Yeşim Köksal, Elektik Dağıtım Şirketi Müdürü Hilal Samancı, Müze Müdürü Şehime Atabey ve Seher Uslu'da fidan dikim etkinliğine katıldı.

Şehit kadınlar adına fidan dikildi
Şehit kadınlar adına fidan dikildi
Şehit kadınlar adına fidan dikildi

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Marmaris, Hisarcık, 8 mart, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit kadınlar adına fidan dikildi - Son Dakika


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