Şehitkamil\'de Boş Araziler Temizleniyor

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilçedeki mahallelerde bulunan tüm boş araziler temizleniyor. Çalışmaların kapsamı genişletilerek devam ettirilecek.

Şehitkamil Belediyesine bağlı ekipler, Başkan Umut Yılmaz'ın direktifleri doğrultusunda ilçe genelindeki boş arsaların temizliği için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, uzun yıllardır ihmal edilen ve çöplüğe dönüşmüş boş araziler, iş makineleri ve temizlik ekiplerinin özverili çalışmaları ile yeniden düzenli ve temiz hale getiriliyor.

Temizlik çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Onatkutlar Mahallesi Muhtarı Ramazan Aslan, Başkan Umut Yılmaz'ın ziyaretinden ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaklaşık 24 yıldır Onatkutlar Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten Aslan, bu dönem muhtar olarak seçildiğini ve mahalle sakinlerinin taleplerini dile getirmek için Umut Yılmaz ile görüştüğünü ifade etti. Mahallesindeki boş arsaların uzun yıllardır temizlenmediğini vurgulayan Aslan, Başkan Umut Yılmaz'ın, mahalle ziyaretleri sırasında kendilerine bu konuda destek sözü verdiğini söyledi.

"Özverili çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum"

Muhtar Ramazan Aslan, Başkan Yılmaz'ın verdiği söz üzerine ekiplerin hızlıca işe koyulduğunu ve yaklaşık 20 gündür mahallenin çeşitli bölgelerinde temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Aslan, "Kepçeler, moloz ve çöp yığınlarını toplamak için gece-gündüz demeden çalışıyor. Şu an temizlenen arsa, önceden gerçekten bir çöplük halindeydi, ancak ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede temizlendi. Bu tür birçok boş arsanın da temizliği en kısa sürede tamamlanacak. Mahallem ve şahsım adına, Umut Başkanımıza bu özverili çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar, kapsamı genişletilerek sürdürülecek

Şehitkamil Belediyesinin çevre temizliği konusundaki bu seferberliği, halkın da büyük takdirini kazandı. Belediye, mahalle sakinlerinin desteği ve iş birliği ile ilçenin tüm bölgelerinde benzer temizlik çalışmalarını yaygınlaştıracak. Şehitkamil Belediyesinin bu kapsamlı çalışması, ilçedeki çevre temizliği ve düzeninin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - GAZİANTEP