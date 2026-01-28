Şehitkamil'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye - Son Dakika
Şehitkamil'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye

28.01.2026 18:00  Güncelleme: 18:03
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalyelerini bizzat teslim eden Yılmaz, "Engel tanımıyor, hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ve Belediye Meclis Üyesi Burak Kaya ile birlikte Burak Mahallesi'nde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalyelerini evlerinde teslim etti.

"Engelleri birlikte aşıyoruz"

Vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini de dinleyen Yılmaz, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın belediyenin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi. Yılmaz, "Şehitkamil'de engelleri birlikte aşıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların yaşamını bir nebze olsun kolaylaştırmak bizim için çok kıymetli. Yüzlerde oluşan tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Engel tanımıyor, hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

"Destekler devam edecek"

Sosyal destek projelerinin artarak süreceğini ifade eden Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirtti. Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması adına her alanda destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren hizmetlere büyük önem verdiklerini ifade ederek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen tekerlekli sandalye desteğinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirdi. İlçede hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Tekerlekli sandalye desteğiyle günlük yaşamları kolaylaşan vatandaşlar ve aileleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

