Yerel

Şehitkamil'den örnek proje

14.01.2026 16:15
Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "5 Günde 5 Branş Projesi", ilçe genelindeki tüm ortaokul öğrencilerini sporla buluşturuyor. Geleceğin sağlıklı, disiplinli ve özgüvenli bireylerini yetiştirmeyi hedefleyen proje, öğrencilerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimine önemli katkılar sunuyor.

Şehitkamil Belediyesi'ne ait modern spor tesislerinde gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, her hafta belirlenen bir okulun öğrencileri programa dahil ediliyor. Öğrenciler, haftanın 5 günü boyunca farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı buluyor. Proje kapsamında badminton, hokey, taekwondo, jimnastik, futbol, basketbol ve voleybol branşlarında alanında uzman antrenörler tarafından eğitimler veriliyor.

Sporu tabana yayacağız

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "5 Günde 5 Branş Projesi" ile öğrencilerin erken yaşta sporla tanışması, farklı branşları tanıyarak yeteneklerini keşfetmeleri ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmelerini amaçladıklarını belirterek, "Aynı zamanda proje sayesinde çocukların teknolojik bağımlılıktan uzaklaşarak daha aktif, sağlıklı ve sosyal bireyler olmalarını hedefliyoruz. Eğitimler boyunca öğrencilerimiz sadece spor yapmayı değil; takım ruhu, disiplin, fair-play, özgüven ve sorumluluk bilinci gibi önemli değerleri de öğreniyor. Branşları birebir deneyimleyerek, ilgi duydukları spor dallarını daha yakından tanıma ve ilerleyen süreçte lisanslı sporcu olma yolunda ilk adımı atma imkanı elde ediyor" dedi.

Geleceğe yapılan en değerli yatırım

Şehitkamil Belediyesi, "5 Günde 5 Branş Projesi" ile sadece bugünün değil, yarının da sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor. Proje sayesinde binlerce öğrenci sporla tanışırken, ilçede spor kültürünün yaygınlaşmasına ve yetenekli sporcuların keşfedilmesine önemli katkı sağlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Şehitkamil, Yerel

