Şehzadeler Belediyesi\'nden Evde Temizlik ve Tamirat Hizmeti

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Şehzadeler Belediyesi, 65 yaş üstü, engelli ve tek başına yaşayan vatandaşlara evde temizlik ve küçük tamirat hizmeti sunuyor. Proje, ihtiyaç sahiplerini tespit ederek her ay düzenli ziyaretlerle büyümeye devam edecek.

Şehzadeler Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan "Evde Temizlik Hizmeti" kapsamında, ekipler öncelikli olarak 65 yaş üstü, engelli ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalıyor. Proje kapsamında, vatandaşların evlerine düzenli ziyaretler gerçekleştiriliyor. Temizlik hizmeti dışında, ufak çaplı tamirat işleri de ekipler tarafından tamamlanıyor. Ancak evinde temizlik yapabilecek bir yakını bulunan kişilere bu hizmet sunulmuyor. Belediye ekipleri, mevcut tespit listesindeki ihtiyaç sahiplerini ziyaret etmenin yanı sıra yeni ihtiyaç sahiplerini de belirleyerek projeyi genişletmeyi hedefliyor. Bu şekilde, daha fazla vatandaşa ulaşılması amaçlanıyor. Ekipler, her bir aileyi 1 aylık periyotlarla düzenli olarak ziyaret edecek. Şehzadeler Belediyesi, proje ile yaşlı ve engelli bireylerin hayat kalitesini artırmayı, onların kendilerini daha güvende hissetmesini sağlamayı amaçlıyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız bizim baş tacımız. Onların yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu proje, hem gönüllere dokunacak hem de sosyal belediyecilik anlayışımızı daha ileriye taşıyacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz" - MANİSA